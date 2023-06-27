У этих знаков Зодиака в июле 2023 года закончится черная полоса: их всего 3

Приманить в свою жизнь везение можно разными способами. Кто-то пытается “запрограммировать” генератор удачи с помощью психологических приемов, другие следуют правилам фэншуй, третьи - обращаются к колдуньям и ворожеям. Астрологи же считают, что капризную Фортуну не получится призвать аутотренингами, заговорами и прочими штучками. Она сама решает, кого наградить своим вниманием. Астрологи рассказали, к кому же госпожа удача будет благосклонна в грядущем июле.

Близнецы

В предыдущие месяцы у представителей воздушного знака могли возникнуть денежные проблемы. Внезапные расходы, долги, которые необходимо вернуть, платежи за кредиты - все это высасывало финансы у Близнецов. Однако звезды говорят, что в июле ситуация изменится в лучшую сторону - деньги потекут к этому знаку рекой.

Возможно, что у уроженцев знака появится дополнительный источник дохода или же они найдут работу, заработная плата за которую с лихвой покроет все их потребности.

Так или иначе, кошелек Близнецов во второй месяц лета станет гораздо толще, а былые финансовые трудности забудутся как страшный сон.

Лев

Лето - время отпусков и путешествий. По словам астрологов, именно на этот период Львам необходимо планировать поездки, в том числе деловые - удача будет на их стороне. Есть вероятность, что в командировке получится завести полезные знакомства и связи, наладить сотрудничество с солидными бизнесменами в своей сфере деятельности.

Все это приведет к ускоренному росту бизнеса самого Льва, а значит, и большим заработкам.

Также звезды обещают везение тем представителям огненного знака, которые так или иначе связаны с творчеством. Они смогут добиться значительных успехов на своем поприще, расширить аудиторию, и, соответственно, повысить продажи.

Весы

Одним знакам в июле повезет с финансами, другим - с карьерой, а у Весов намечаются благоприятные перемены в личной жизни. Если отношения с партнером не складывались в последнее время, были и ссоры, и недопонимания, то во второй месяц лета в отношениях наступит полная идиллия. Это лучшее время для того, чтобы планировать общее будущее.

Также повезет одиноким Весам, которые уже отчаялись найти свою вторую половинку.

Звезды говорят, что судьбоносное знакомство произойдет совершенно неожиданно. Вполне возможно, что признание в любви последует от человека, с которым представители знака были знакомы уже давно и втайне сами симпатизировали ему.