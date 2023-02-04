У этих знаков Зодиака почти нет друзей: они отталкивают от себя всех

Ещё в песочнице мы твердо усвоили, насколько хорошо дружить - вместе лепить куличики и укладывать кукол спать, делиться друг с другом секретами и конфетами. С возрастом настоящая дружба становится еще более ценной, особенно когда за плечами уже есть горький опыт обиды и предательства. Вот только не все люди готовы дружить, отдавать и получать в этих отношениях. Они предпочитают держаться в сторонке от компании и большой дружеской вечеринке предпочитают уединение. Астрологи назвали знаки, под которыми рождаются самые неприспособленные к дружбе люди.

Телец

В целом, это спокойный и неконфликтный знак, общаться с которым довольно комфортно и приятно. Однако так будет длиться ровно до тех пор, пока вы с Тельцом не разошлись во мнениях. Разница во взглядах действует на представителей земной стихии как красная тряпка не быка. В них тут же просыпается природное упрямство, с которым ничего невозможно сделать.

Если Телец вбил себе что-то в голову, переубедить его в обратном совершенно невозможно. Он скорее уж разорвёт отношения и останется в одиночестве, чем примет чужое мнение.

Рак

Рак - достаточно замкнутый знак зодиака, которому требуется много времени для того, чтобы впустить кого-то в круг доверия. Представители водного знака очень ранимые, если в прошлом у них был неблагоприятный опыт - например, измена или предательство близкого человека, они станут ещё более осторожными.

Из-за этого многие считают Рака холодным и предпочитают обходить стороной, в то время как сам он никогда не сделает первый шаг навстречу.

Дева

У прямолинейных и несгибаемых Дев практически не бывает друзей. Во-первых, потому, что у них нет времени на "все эти глупости" - повседневную переписку, посиделки в кафе или баре, заботу и внимание. Представители этого знака куда больше сил и энергии вкладывают в свое образование или работу. Во-вторых, людей отталкивает сложный характер Девы. Она живёт по своему собственному графику, подстроиться под который невозможно. Своим упрямством и несговорчивостью этот знак отталкивает от себя людей.

Стрелец

Несмотря на то, что Стрельцы производят впечатление общительных людей, на самом деле у них практически нет близких друзей. Знакомых и приятелей полно, с вот тех, с кем можно поделиться самым сокровенным, можно по пальцам одной руки пересчитать - если повезёт.

Дело в том, что в своей жизни Стрельцы не раз сталкивались с предательством - не слишком порядочные люди пользовались их доверием и открытостью.

Поэтому теперь они предпочитают держать окружающих на расстоянии.