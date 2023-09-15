У этих знаков Зодиака есть все шансы обогатиться в конце 2023 года

Эксперты в сфере эзотерики наперебой дают советы, как привлечь в свою жизнь богатство и процветание. Некоторым знакам зодиака не нужно совершать никаких таинственных обрядов и заговоров - деньги сами придут к ним в скором времени. Рассказываем, какие знаки зодиака будут встречать Новый год с солидной суммой на счете.

Телец

Практичный Телец никогда не упустит своей выгоды. Представитель земной стихии любит деньги и достаток, ему нравится окружать себя роскошью и комфортом. Поэтому он трудится, не жалея сил, чтобы его заработка хватило на исполнение любых своих капризов. От неожиданно упавшего на голову богатства Телец тоже вряд ли откажется.

В последние месяцы 2023 года денежная удача будет на стороне земного знака.

Астрологи советуют Тельцу доверять своей интуиции и действовать в соответствии с ее подсказками. Вполне возможно, что представителю знака удастся завести полезное деловое знакомство, которое поможет продвинуться вверх по карьерной лестнице и получить солидный куш.

Лев

Чего греха таить - денежные аппетиты у Льва нескромные. Представитель огненной стихии любит, когда на его банковском счете и карточке лежат баснословные суммы. Он всеми силами стремится приумножить свой капитал и достигает в этом деле значительных успехов. Под занавес 2023 года у него появится шанс собрать еще один финансовый урожай.

Звезды сулят любимчику фортуны щедрую премию.

Лев будет очень доволен суммой, которая придет на зарплатную карту, поскольку она поможет ему осуществить одно из своих заветных желаний. Часть суммы небесные светила советуют отложить на будущее, а еще лучше - инвестировать. Тогда у Льва получится заработать еще больше средств.

Дева

Трудолюбивые Девы не гонятся за материальными благами, куда важнее для них - результат работы, а не заработок. Тем не менее денежное пополнение никогда не бывает лишним. Астрологи припасли для земного знака хорошие новости - в ноябре или декабре 2023 года их ожидает долгожданное повышение, а вместе с ним и прибавка к зарплате.

Не стоит исключать возможности перехода на другое место работы, где условия будут гораздо выгоднее.

Дева может долго взвешивать все “за” и “против”, но стоит прислушаться к советам звезд - смена вектора будет благоприятной во всех отношениях. Дева не только не останется в минусе - напротив, получит дополнительные приятные “плюшки”.