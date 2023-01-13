У этих знаков Зодиака даже самые крепкие браки могут рухнуть в 2023 году

Покровителем 2023 года стал Черный Водяной Кролик. Считается, что этот зверек способствует удаче в семейных отношениях и любви, однако сказать, что наступивший год будет безоблачным абсолютно для всех пар, нельзя. Астрологи назвали три знака зодиака, которые на протяжении последующих двенадцати месяцев рискуют не просто испортить взаимоотношения с партнером, но еще и довести дело до расставания. Рассказываем, представителям каких созвездий Водяной Кролик приготовил серьезные испытания.

Телец

Представители земной стихии привыкли держать все под строгим и неусыпным контролем. Им важно держать руку на пульсе и быть в курсе всего, что происходит в их владениях или с близкими людьми. Единственное, что забывает учесть Телец - далеко не каждому человеку захочется, чтобы его постоянно держали на поводке. Именно по этой причине у уроженцев знака может возникнуть конфликт со второй половинкой, больше не желающей плясать под чью-то дудку.

Спасти отношения поможет доверие - если Телец научится отпускать своего партнера хотя бы на время, не давить на него, все еще может наладиться.

Близнецы

У Близнецов нередко случаются какие-нибудь внезапные озарения. Сидит себе спокойно представитель воздушной стихии, а через секунду - раз! - и у него в мыслях как будто бы лампочка загорается. В 2023 году в один не слишком прекрасный момент Близнецы могут подумать, что нынешние отношения им наскучили, да и партнер - герой не их романа, одним словом, пора отправляться на поиски новой большой и светлой. Нетрудно догадаться, в каком шоке будет избранник - он-то был убежден, что все в порядке.

Астрологи рекомендуют Близнецам не торопиться с расставанием, а дать отношениям второй шанс.

Скорпион

Отношения, в которых состоит представитель водного знака, как будто на краю пропасти находятся: случайный порыв ветра может столкнуть их вниз, а может спасти от неминуемой гибели. В данном случае в роли ветра будет сам Скорпион. В 2023 году этот знак окажется на распутье - он поймет, что его чувства к партнеру остыли, вопрос лишь в том, удастся возродить их или нет. Уроженцам знака предстоит решить дилемму, нужно ли поработать над этими отношениями, и тогда они возродятся, словно Феникс из пепла, или оставить их в прошлом.