У этих знаков Зодиака беды со стилем: они совершенно не умеют одеваться

Астрологи рассказали, под какими знаками рождаются люди с плохим вкусом в одежде.

Умение красиво и гармонично одеваться не зависит от трендов и уровня дохода - многие женщины способны создать интересный образ даже из самых обычных вещей. В то же время некоторые дамы нелепо выглядят даже в ультрамодных нарядах. По словам астрологов, природа обделила врожденным чувством стиля представителей некоторых знаков. Эксперты рассказали, кто в зодиакальном круге не может похвастаться безупречным вкусом.

Рак

Справедливости ради, Раки никогда и не стремились следовать модным тенденциям. Представители водного знака не следят за современными трендами - они предпочитают одеваться в то, что им удобно носить.

Поэтому они спокойно разгуливают в спортивных брюках, которым сто лет в обед, растянутых майках и растоптанных кедах, а мнение окружающих по этому поводу их совершенно не интересует.

Лев

В отличие от соседей по гороскопу, Раков, представители огненного знака чрезмерно пекутся о своей внешности. Лев жаждет выглядеть так, чтобы все взгляды были прикованы к нему, и добивается задуманного - правда, чаще всего знак привлекает к себе внимание безвкусными нарядами. Попытки одеться во все лучшее сразу и собрать в одном луке все модные тренды заканчиваются провалом.

Дева

Одежда и собственный внешний занимают в рейтинге приоритетов Девы примерно сотое место из ста. Уроженцы земного знака не любят тратить деньги на вещи, поэтому предпочитают разгуливать в старых.

Безусловно, даже наряды из прошлых коллекций можно интересно обыграть с помощью аксессуаров и неожиданных сочетаний, однако Дева вряд ли будет тратить на это свое время.

Скорпион

У представителей водного знака свои собственные представления о стиле. Они убеждены, что обладают безупречным вкусом, а потому без всяких сомнений надевают то, что заставило бы профессиональных стилистов содрогнуться от ужаса. Скорпион обожает украшения и аксессуары, но чувство меры постоянно ему изменяет, и он превращается в подобие блестящей елки.

Рыбы

Люди, рожденные под знаком Рыб, смотрят на мир по-своему и имеют уникальное мнение по любому поводу. Одежды и стиля это тоже касается. Представители водной стихии обожают сочетать несочетаемое, но слишком часто промахиваются и выглядят как минимум нелепо.