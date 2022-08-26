У этих трех знаков зодиака в августе закончится черная полоса

Лето 2022 мало-помалу приближается к концу, а вместе с ним заканчивается черная полоса, которая преследовала представителей трех знаков на протяжении предшествующих месяцев. Астрологи рассказали, какие же знаки зодиака могут рассчитывать на благосклонность фортуны.

Рыбы

Астрологи говорят, что в августе представители водного знака будут находиться под покровительством мироздания. Неприятности, которые мучили Рыб в недавнем будущем, больше не вернутся - наступает благоприятное время для реализации давних планов. Так, например, уроженцы знака могут задуматься о переезде, о котором мечтали уже много лет - если начать действовать прямо сейчас, все пройдет гладко и легко. Кроме того, звезды советуют Рыбам использовать все шансы дополнительно заработать - а их в ближайшем будущем представится немало. Возможно, это будет подработка, монетизация своего хобби или инвестиции - вариантов очень много.

Но, безусловно, стоит помнить об осторожности и доверять свои средства лишь проверенным лицам.

Овен

Представители огненного знака во второй половине августа почувствуют, что в их жизнь ворвался ветер перемен. Возможно, поначалу об этом будут сигнализировать какие-то незначительные события, но скоро Овны увидят, что тучи окончательно покинули их горизонт и можно смело приниматься за дела. Уроженцы знака, которые испытывали трудности в отношениях со второй половинкой, смогут помириться с ней - прежние разногласия удастся разрешить так, что обе стороны останутся довольны. Приятные перемены ждут Овнов и на работе.

Небесные светила сулят представителям весеннего знака либо повышение в должности, либо солидную премию по результатам проделанной работы.

Козерог

В число счастливчиков, жизнь которых круто изменится в конце августа, вошли и Козероги. Представителям этого знака звезды обещают судьбоносное знакомство. При этом оно может быть не только романтического характера - Козероги-бизнесмены встретят на своем пути человека, близкого им по духу, того, с кем можно будет вместе строить собственное дело. Для тех, кто работает в офисе, фортуна также подготовила приятный сюрприз - в этот период вполне возможно продвижение по карьерной лестнице.