У этих пар знаков Зодиака нет ни единого шанса на счастливую жизнь: бедолаг всего 3

Для долговременного, крепкого и счастливого союза мало одного только взаимного притяжения. Необходимо, чтобы двое не просто нравились друг другу, но и подходили по характеру и темпераменту. К сожалению, в самом начале отношений розовые очки мешают разглядеть недостатки второй половинки и вовремя осознать, что на самом деле вам не по пути. В этом случае на помощь приходит астрология - достаточно взглянуть на знак зодиака партнера, чтобы понять, какие подводные камни в совместной жизни вас с ним ожидают. Специалисты назвали три зодиакальные пары, которые с полным правом можно назвать несовместимыми - вместе они не будут счастливы.

Близнецы и Дева

В романтических отношениях представители воздушного знака предпочитают быть полностью откровенными со своей второй половинкой. Они уж точно не станут скрывать свои чувства, как радостные, так и негативные - выскажут все как есть. А вот Дева даже рядом с любимым человеком старается отгородиться невидимой стеночкой, спрятать свои эмоции под вежливой маской и в любой непонятной ситуации делать вид, что все хорошо.

Очень скоро Близнецам надает эмоциональная закрытость Девы, та, в свою очередь, будет негодовать из-за вторжений в ее личное пространство. В итоге они расстанутся.

Весы и Скорпион

Уроженцы воздушного знака грезят о спокойных, размеренных, гармоничных отношениях, где партнеры заботятся о благополучии друг друга и любые конфликты решают, не доводя дело до скандала. Скорпион, напротив, не прочь добавить в отношения перца, хорошенько поскандалить, чтобы потом так же бурно помириться. Вот только Весы очень скоро устанут от этих изматывающих эмоциональных качелей, и хотя Скорпионы будут не прочь продолжить отношения, сбегут при первой же возможности.

Слишком уж разные у них темпераменты, желания и потребности.

Водолей и Телец

Водолеи - настоящие новаторы и экспериментаторы. Их хлебом не корми - дай что-нибудь переделать, поменять, переставить с места на место. Кроме того, уроженцы воздушного знака не отличаются эмоциональной стабильностью, им регулярно нужна встряска, драма, скандал. Совсем не об этом мечтают, вступая в романтические отношения, Тельцы. Они полная противоположность Водолея, консерваторы и приверженцы стабильности. Постоянная суета будет их угнетать и выводить из себя. Водолея, в свою очередь, будет раздражать пассивность Тельца.