У этих пар знаков Зодиака нет будущего: их всего три

Некоторые романтические отношения обречены с самого начала, утверждают астрологи. Иногда человек кажется идеальным - красивый, умный, талантливый - однако любовь все равно не складывается. Истинная причина расставания кроется не только в разнице характеров, взглядов на жизнь и планов на будущее, но и в несовместимости по знаку зодиака. Специалисты в сфере эзотерики выяснили, между представителями каких знаков не может быть счастливых отношений.

Овен и Рак

Эти два знака несовместимы так же, как дельфин и рускалка из популярной песни. Овен - резкий, импульсивный, настойчивый; представителям этого огненного знака важно контролировать всех и вся, и романтический партнер не исключение. Кроме того, он легко вспыхивает и в гневе может наговорить не самых приятных вещей. Рак, напротив, отличается мягким и миролюбивым характером. Он привык строить отношения на доверии, а не на тотальном контроле. И если Овен через пять минут после ссоры уже готов снова шутить и обниматься, то Рак так не может - ему нужно время, чтобы отойти от шока и простить.

Эти знаки не принесут друг другу счастья.

Весы и Скорпион

Уроженцы воздушного знака мечтают о спокойных, гармоничных и даже идилличных отношениях, в которых обе половинки живут в мире и согласии. Любые конфликты повергают Весов в состояние дискомфорта и внутренней паники. Скорпионы, в свою очередь, те еще любители итальянских страстей. Они могут затеять ссору просто ради того, чтобы пощекотать себе и партнеру нервы, получить заряд острых эмоций. Весам такие фокусы вовсе не по вкусу - после них они чувствуют себя разбитыми, выпитыми до дна.

Они быстро почувствуют себя жертвой скорпионьих манипуляций и постарются как можно скорее оборвать эту токсичную связь.

Водолей и Рыбы

В качестве соседей по гороскопу Водолей и Рыбы живут в мире и согласии, но стоит им переступить черту и попробовать завязать романтические отношения, как сразу же начинаются проблемы. Быстро выяснится, что эти две творческие натуры на самом деле очень разные. Водолей довольно-таки эгоистичен, он хочет, чтобы партнер во всем ему подчинялся. Возможно, поначалу Рыбам будет интересно играть верного рыцаря, но очень скоро им захочется взять реанш и поменяться ролями. Тут-то и выяснится, что Водолей вовсе не собирается угождать партнеру.