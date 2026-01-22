У этих исторических сериалов высоченный рейтинг: собрали целых 10 бриллиантов

Скорее смотреть, если еще не смотрели.

Исторические турецкие сериалы покорили зрителей по всему миру своими зрелищными сценами, захватывающими сюжетами и воссозданием ушедших эпох. Это не просто экранизации исторических событий — это масштабные эпопеи о власти, любви, предательстве и героизме. Если вы ищете что-то увлекательное, вот несколько проектов, которые получили высокие оценки зрителей на «Кинопоиске».

«Воскресший Эртугрул»

Кадр из сериала «Восресший Эртугул»

Этот сериал переносит нас в XIII век и рассказывает о жизни Эртугрула, отца Османа I, который основал Османскую империю. Центральный персонаж — храбрый воин, объединяющий тюркские племена и сражающийся против внешних врагов. Грандиозные батальные сцены и глубокие драматические линии заслужили сериалу рейтинг 8.6.

«Пробуждение: Великие Сельджуки»

Сюжет этой эпической драмы посвящён XI веку и восхождению сельджукской империи под руководством султана Мелик-шаха I. Политические интриги, стратегические войны и личная драма героев сделали этот сериал фаворитом среди поклонников исторических картин. Его рейтинг — 8.4.

«Основание: Осман»

История продолжает события «Воскресшего Эртугрула», сосредотачиваясь на жизни Османа I. Этот сериал рассказывает о первых шагах становления Османской империи, полном борьбы с заговорщиками, врагами и дворцовыми интригами. Рейтинг на «Кинопоиске» — 8.4.

«Алп-Арслан: Великий Сельджук»

Этот проект рассказывает о судьбе султана Алп-Арслана, который в XI веке укрепил сельджукское государство и расширил его границы. Интриги, военные кампании и сильный лидерский характер героя сделали сериал популярным, с оценкой 8.3.

«Великолепный век»

Сюжет переносит нас в XVI век, во времена правления султана Сулеймана Великолепного. Здесь оживает история любви султана и Хюррем Султан, разворачивающаяся на фоне дворцовых интриг и борьбы за власть. Рейтинг этой культовой драмы — 8.2.

«Ты моя Родина»

Основанный на реальных событиях, сериал рассказывает о жизни офицера турецкой армии Джевдета и его семьи в период войны за независимость Турции. История любви, долга и сложных выборов получила высокий рейтинг — 8.2.

«Султан моего сердца»

Кадр из сериала «Султан моего сердца»

Романтическая драма о взаимоотношениях русской учительницы Анны и султана Махмуда II разворачивается в величественной Османской империи XIX века. Сериал очаровывает своей атмосферой и драматичностью. Его рейтинг — 8.0.

«Права на престол Абдулхамид»

Эта драма раскрывает правление последнего османского султана Абдулхамида II. В центре — борьба за власть, дипломатические манёвры и непростые отношения с европейскими державами. Рейтинг проекта — 8.0.

«Легенда»

История смелой девушки Аккыз, которая вступает в борьбу за свои идеалы и близких в суровые времена IX века. Этот сериал о любви, чести и предательстве получил оценку 7.9.

«Великолепный век. Империя Кёсем»

Кадр из сериала «Великолепный век. Империя Кесем»

Сюжет посвящён судьбе Кёсем Султан, которая из рабыни превратилась в одну из самых влиятельных женщин Османской империи. Её борьба за власть и будущее своей династии заслужила рейтинг 7.8. Ранее рассказывали вам про пять причин, по которым зрителей раздражают турецкие сериалы.