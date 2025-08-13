У этих фильмов больше 10 «Оскаров» в копилке: заслуга или слабая конкуренция — оценки говорят сами за себя

Меню
13 августа 2025 07:29
Зрители, бывает, не соглашаются с мнением киноакадемии.

«Оскар» — главная кинонаграда, но получить ее вовсе не значит, что фильм сразу станет популярным и любимым. Многие картины остаются практически незамеченными широкой публикой.

А вот когда фильм забирает сразу 11 статуэток — это уже повод приглядеться. И такие примеры в истории есть. Заслужили ли эти титулы фильмы, или им просто повезло на слабых конкурентов? Давайте посмотрим на оценки зрителей и попробуем разобраться.

«Властелин колец: Возвращение короля»

Финальная часть легендарной трилогии по роману Дж. Р. Р. Толкина получила рекордное количество статуэток и стала самым кассовым фильмом 2003 года.

В номинации «Лучший фильм» в том году он конкурировал с фильмами «Хозяин морей: На краю Земли», «Таинственная река», «Фаворит» и «Трудности перевода». Конкуренты были довольно сильными, но до победителя им далеко.

Масштаб и эпичность «Возвращения короля», а также мастерство режиссуры Питера Джексона, позволили ему стать безоговорочным лидером и получить награду во всех категориях, в которых он был представлен.

Можно ли назвать такой успех просто везением? Вряд ли. «Властелин колец» по-прежнему остается любимцем миллионов зрителей по всему миру, его обожают и регулярно пересматривают. Оценка в 9 из 10 на IMDb служит этому весомым доказательством.

«Титаник»

Фильм, который не нуждается в представлении: «Титаник» получил рекордные 14 номинаций и победил в 11 из них. Если вы последние 30 лет не прятались в бункере, то наверняка слышали о его сюжете и масштабах.

В 1998 году «Титаник» конкурировал за «Лучший фильм» с такими картинами, как «Мужской стриптиз», «Умница Уилл Хантинг», «Секреты Лос-Анджелеса», а также «Лучше не бывает» — комедия-драма с Джеком Николсоном, получившая хорошие отзывы.

Конкуренты не самые выдающиеся и вряд ли могли затмить размах и эмоциональную глубину «Титаника». Можно сказать, что фильму повезло с соперниками. К тому же и зритель воспринял картину не на 11 «Оскаров» — на IMDb у него всего 7,9 баллов. Если бы в этот год в борьбу вступил «Властелин колец», можно было бы предположить, что шансов у «Титаника» было бы меньше.

«Бен-Гур»

Этот эпический фильм про Римскую империю стал первым, кто ухватил аж 11 статуэток. Для конца 50-х это было настоящим шоу: великолепная режиссура, крепкий сценарий и спецэффекты, которые тогда казались почти магией. Киноакадемия не могла пройти мимо.

Тогда же на звание лучших претендовали «Дневник Анны Франк», «Анатомия убийства», «История монахини» и «Путь наверх» — почти все ленты достойные, но не дотянули до масштаба «Бен-Гура». Спорить тут бессмысленно, чемпион был очевиден.

Зрители, кажется, тоже поставили на него — IMDb оценивает «Бен-Гур» выше «Титаника», на 8,1 балл. Ну что ж, справедливо — иногда классика действительно классика.

Ранее мы писали: Культовый Sci-Fi с Джилленхолом мог не выйти на экраны, но вмешался Нолан: переделал титры и лента стала шедевром

Фото: Legion-Media, Кадры из фильмов «Бен-Гур» (1959), «Титаник» (1997), «Властелин колец: Возвращение короля» (2003)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
