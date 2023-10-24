У этих 4 знаков зодиака есть дар ясновидения: вот кого выделяла Ванга

Провидица Ванга всегда внимательно относилась к астрологии и изучала положения планет. Она считала, что обладателям некоторых знаков зодиака даны такие же способности, которыми и она могла похвастаться. Подобных людей ясновидящая не избегала, так как видела в них родственные души.

Все дело в том, что у них так развита сверхчувствительность, что даже отмечается экстрасенсорный дар. Вот только не все умеют им пользоваться.

Водолей. Ванга верила, что эти люди, которые могут показаться остальным странными, способны стать целителями и предсказателями. Даже если они не станут развивать свои способности, их будут преследовать вещие сны.

Дева. Этот практичный знак зодиака особенно выделяла провидица. Она считала полезной эмпатичность таких людей: они хорошо чувствуют остальных, улавливают любые перемены настроения и могут исцелять.

Стрелец. У обладателей этого знака зодиака сверхъестественный дар направлен внутрь себя. Их желания исполняются очень быстро, достаточно лишь поверить в видения будущего.

Овен. Кажется, что таким целеустремленным людям все достается само собой. На самом деле так работают их глубинное подсознание и практика визуализаций.