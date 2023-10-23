У этих 3 знаков Зодиака к старости ужасно испортится характер: внукам не повезло

С годами эти люди становятся все более невыносимыми.

Считается, что в старости у большинства людей сильно портится характер. На самом деле, конечно же, такая участь ожидает далеко не всех. По мнению астрологов, чаще всего во вредных бабушек и дедушек превращаются представители определённых знаков зодиака. Астрологи рассказали, кто же в зодиакальном круге с наибольшей долей вероятности начнет чудить. После выхода на пенсию эти знаки будет изводить родню бесконечными придирками и пустыми претензиями.

Телец

На протяжении всей своей жизни Телец гонится за комфортом и материальными ценностями. При этом деньги и достаток нужны представителю знака совсем не для того чтобы баловать себя любимого и близких. Представитель земной стихии радуется, словно дитя, когда на его счету лежит кругленькая сумма. А тратить ее - ни-ни, упаси бог!

К старости скупость Тельца становится еще более выразительной.

Уроженец знака постоянно ворчит по поводу «слишком высоких» цен, упрекает родственников в корыстолюбии и сердится, если без его ведома купили что-то дорогое (неважно, что потрачены были не его кровные). Со временем близкие привыкают к причудам Тельца и перестают обращать на них внимание.

Рак

В детстве, зрелом возрасте и в старости представитель водной стихии остается удивительно ранимым. Рак как будто бы ждет подходящего момента для того, чтобы надуть губы и обиженно захлопать ресничками. Любое резкое слово, сказанное в его адрес, доводит уроженца знака едва ли не до состояния глубокой депрессии.

В пожилом возрасте Рак и вовсе становится невыносимым.

Он то и дело обижается на близких за то, что не навестили, не позвонили вовремя, забыли купить в подарок любимых конфет и т.д. При этом родня с ног сбивается, чтобы угодить капризному водному знаку, но тот, словно специально, акцентирует внимание только на плохом, а хорошего будто бы не замечает.

Рыбы

Рыбы и так никогда не были темпераментным знаком. Они постоянно витают в своих грезах, а на грешную землю спускаются лишь для того, чтобы убедиться - она недостойна их внимания, и упорхнуть обратно в высокие материи. Представители водной стихии оторваны от реальности, но, кажется, их это ничуть не смущает.

С годами Рыбы становятся все более меланхоличными и склонными к унынию.

Воздушные замки мало-помалу растворяются вдали, а вот окружающая действительность, какой бы она ни была, остается. Детям и внуках этого знака необходимо проявлять максимум терпения, потому что Рыбы обожают критиковать все и вся.