У этих 3 знаков Зодиака интуиция развита на грани сверхспособностей: вот какие это знаки

Шестое чувство, внутренний голос, интуиция - у одного и того же явления существует множество названий, но суть от этого не меняется. Когда человек способен до мельчайших подробностей предугадать будущее, почувствовать приближение опасности и на расстоянии узнать, что с близким человеком что-то случилось, это вызывает одновременно и восхищение, и легкий страх. По словам астрологов, сверхъестественными способностями от природы наделены очень немногие люди - они рождаются на свет под определенными знаками зодиака. Рассказываем, каким же знакам точно были бы рады на “Битве экстрасенсов”.

Рыбы

Первое место в рейтинге главных зодиакальных интуитов достается Рыбам. Представители водного знака обладают мощным шестым чувством, которое подсказывает им, когда нужно залечь на дно и немножко подождать, когда - отдаться течению, а когда можно наконец рвануть навстречу новым приключениям, в неизведанные океанские глубины.

Рыбки чешуей чувствуют приближение неприятностей и охотно предупреждают об этом всех вокруг.

Астрологи рекомендуют не пропускать их советы мимо ушей - иначе потом можно горько об этом пожалеть.

Скорпион

Скорпион стяжал себе славу самого мистического знака в гороскопе. Этому званию нужно соответствовать, чем представители водной стихии и занимаются. Они проницательны, словно сотня гадалок, поэтому если вы задумали их обмануть - лучше сразу отказаться от этого плана. Скорпион видит людей насквозь, с ходу распознает любую фальшь и очень сильно гневается, когда с ней сталкивается.

Уроженцу знака достаточно один разок щелкнуть клешней, чтобы обманщик раз и навсегда отказался от мысли ему лгать.

Да и вообще кому бы то ни было в этом мире.

Рак

Тройку знаков, наделенных экстрасенсорными способностями, замыкает Рак.

Представители водного знака частенько видят вещие сны, а потом без конца пересказывают их окружающим с рефреном “Ой, чувствую, что-то плохое случится”.

Как правило, Раки действительно сконцентрированы на предсказании негативных событий, настроены на волну мироздания, которая вещает только о грядущих проблемах. С одной стороны, слушать их полезно - если неприятностям быть, то хоть соломки можно заранее подстелить. С другой, люди частенько избегают Рака, чтобы не слышать его мрачных прогнозов и не расстраиваться лишний раз.