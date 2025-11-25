Меню
У Энакина «беды с башкой», Падме стала Дартом Вейдером: в новом сиквеле «Мести ситхов» раскроют одну из главных тайн «Звездных войн»

У Энакина «беды с башкой», Падме стала Дартом Вейдером: в новом сиквеле «Мести ситхов» раскроют одну из главных тайн «Звездных войн»

25 ноября 2025 13:17
У Энакина «беды с башкой», Падме стала Дартом Вейдером: в новом сиквеле «Мести ситхов» раскроют одну из главных тайн «Звездных войн»

Правда, не ждите премьеру на большом экране.

Фанаты «Звездных войн» давно гадают: что творится в голове у Дарта Вейдера? Не просто так он то душит подчиненных без лишних слов, то замирает в зловещей тишине – за маской скрывается не только обожженное лицо, но и клубок противоречий.

И вот наконец нам предлагают заглянуть под этот черный капюшон по‑настоящему.

В романе Адама Кристофера «Master of Evil» раскрывается то, о чем многие лишь догадывались: психика Вейдера раздроблена на множество осколков.

У Энакина «беды с башкой», Падме стала Дартом Вейдером: в новом сиквеле «Мести ситхов» раскроют одну из главных тайн «Звездных войн»

Действие книги происходит спустя считанные дни после «Мести ситхов»: обезумевший от потери Падме, он нарушает приказы Палпатина и отправляется на поиски способа вернуть ее к жизни.

Путь ведет в древний храм Силы, спрятанный в гиперпространстве, где Вейдера ждет вергенция – темная аномалия, похожая на черную дыру, которая зовет и манит.

Что дальше? Видения. Зеркальные отражения его страхов, желаний и сомнений. Вот он встречает Падме на дюнах Татуина – но преграждает путь сам себе в образе Энакина Скайуокера.

Тот насмехается, намекает, что Палпатин скрывает истинную мощь Темной стороны. В другом видении Вейдер вновь становится джедаем, но идиллию рушит картина: Падме в доспехах самого Дарта, а за ней – смеющийся император.

У Энакина «беды с башкой», Падме стала Дартом Вейдером: в новом сиквеле «Мести ситхов» раскроют одну из главных тайн «Звездных войн»

Кристофер играет с восприятием: вергенция не дает откровений, она отражает. Она копирует Вейдера, питаясь его волей и проецируя его же сознание. А чтобы усилить эффект, повествование ведется от лица Халланда Гота – имперского гвардейца, которого Палпатин послал шпионить за учеником.

Через его глаза мы видим, как другие реагируют на Вейдера – и это не менее важно, чем то, что творится у него в голове.

Так что да, «беды с башкой» у Дарта Вейдера есть – и теперь у нас есть шанс понять, какие именно.

Фото: Кадры из фильмов франшизы «Звездные войны»

Алексей Плеткин

Фото: Кадры из фильмов франшизы «Звездные войны»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
