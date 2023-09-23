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У элитного ресторана случилась ожесточенная драка: взбешенную Пугачеву чудом успокоили

23 сентября 2023 14:45
У элитного ресторана случилась ожесточенная драка: взбешенную Пугачеву чудом успокоили

Звезда никогда не принимала отказы.

Алла Пугачева всегда славилась не только своими песнями, но и крайне вспыльчивым нравом. В разгар славы артистка не раз закатывала грандиозные скандалы как во время работы, так и в обычной жизни. Чтобы добиться своего, певица в прямом смысле слова готова была кинуться в драку.

Инцидент, который вспомнили в Сети, произошел еще во времена СССР. Один из самых престижных ресторанов тогда находился в Центральном доме литераторов. Отужинать там хотели многие, но пройти в заведение можно было только при наличии удостоверения от Союза писателей. Несложно догадаться, что у Примадонны такого документа не было. Об инциденте рассказало издание «Экспресс газета».

Тем не менее Алла Борисовна посчитала, что для нее должны сделать исключение. Когда певицу не пустили в ресторан, она подралась с администратором и даже разбила ему очки. Уходя, артистка бросила ему пачку деньги и велела купить себе новые. После чего ушла с гордо поднятой головой и синяком под глазом.

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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