У элитного ресторана случилась ожесточенная драка: взбешенную Пугачеву чудом успокоили

Алла Пугачева всегда славилась не только своими песнями, но и крайне вспыльчивым нравом. В разгар славы артистка не раз закатывала грандиозные скандалы как во время работы, так и в обычной жизни. Чтобы добиться своего, певица в прямом смысле слова готова была кинуться в драку.

Инцидент, который вспомнили в Сети, произошел еще во времена СССР. Один из самых престижных ресторанов тогда находился в Центральном доме литераторов. Отужинать там хотели многие, но пройти в заведение можно было только при наличии удостоверения от Союза писателей. Несложно догадаться, что у Примадонны такого документа не было. Об инциденте рассказало издание «Экспресс газета».

Тем не менее Алла Борисовна посчитала, что для нее должны сделать исключение. Когда певицу не пустили в ресторан, она подралась с администратором и даже разбила ему очки. Уходя, артистка бросила ему пачку деньги и велела купить себе новые. После чего ушла с гордо поднятой головой и синяком под глазом.