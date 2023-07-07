У Елены Воробей есть сестра: вот кто выиграл генетическую лотерею (фото)

Юмористка Елена Воробей часто делится снимками и говорит о своей дочери Софии, но об остальной ее семье известно не так много. Некоторые поклонники даже не подозревали, что у артистки есть сестра, и тем более — что она редкая красавица.

Поэтому поклонники просто ахнули, когда увидели совместное фото двух сестер. Хотя Елене не откажешь в шарме и обаянии, общепризнанным стандартам красоты она все же не соответствует. Наталье повезло с генами куда больше: у женщины выразительные глаза, аккуратные черты лица и добрая улыбка.

Несмотря на это, Наталья не любит общения с публикой и всегда держится в тени сестры. Отношения между ними очень теплые: Наташа даже помогла воспитывать маленькую Соню, пока сестра уезжала на гастроли. На единственном интервью Наталья Лебенбаум заявила, что они с Еленой считают друг друга лучшими подругами.