У Егора Бероева есть братья, о которых никто не знает: они тоже артисты

Егору Бероеву с детства было суждено стать звездой. Мама и папа — актеры, а дедушка — исполнитель главной роли в военной драме «Майор „Вихрь“». Звезда фильма «Турецкий гамбит» не единственный продолжатель творческой династии: двое его братьев также выбрали актерскую стезю.

Дмитрий Бероев родился в 1988 году. С 5 лет будущий артист выходил с мамой на сцену театра им. Моссовета. После окончания Щепкинского училища выходец из звездной семьи выбрал театр «Сфера». Дмитрий редко снимается в кино, ведь он предпочитает фильмам и сериалам театральные подмостки. Среди немногих картин с его участием выделяются «Группа счастья», «Рикошет» и «Гамлет XXI век».

У братьев есть еще один родственник — Андрей Бероев, появившийся на свет в 1984 году. Он окончил Щукинское училище. Артист Русского реалистического театра-студии в Москве засветился в таких картинах, как «Интерны», «Реальный папа», «Мент в законе» и в других.