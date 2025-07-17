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У Джорджа Мартина есть еще одна причина жаловаться на «Дом дракона» — на этот раз по поводу самих драконов

17 июля 2025 16:40
У Джорджа Мартина есть еще одна причина жаловаться на «Дом дракона» — на этот раз по поводу самих драконов

Даже в самой эпичной сцене второго сезона Мартин нашел к чему придраться.

Второй сезон «Дома дракона», хотя долгое время и оставался одним из самых ожидаемых релизов прошлого года, оказался полнейшим разочарованием и шокировал зрителей отсутствием маломальского развития сюжета.

Немного разнообразия внес четвертый эпизод, в который создатели все-таки додумались включить предвещающую кровопролитную войну битву Таргариенов на драконах — однако просчитались они и тут, а Джордж Мартин разглядел еще одно большое несоответствие своему роману.

Джорджу Мартину был в шоке от четырехлапых драконов в «Доме дракона»

У Джорджа Мартина есть еще одна причина жаловаться на «Дом дракона» — на этот раз по поводу самих драконов

Сам писатель уже давно привык не отмалчиваться, когда создатели его адаптаций откровенно игнорируют даже самые очевидные детали его сюжета, а потому адресовал гневное послание и команде «Дома дракона» после выхода четвертой серии второго сезона. Так, по словам Мартина, приквел-сериал действительно пытался учиться у «Игры престолов», но фактически повторил ошибку оригинального шоу, сделав драконов четырехлапыми.

В романах самого Мартина у питомцев Таргариенов две лапы, а первые четыре сезона «Игры престолов» все делали правильно, следуя оригинальному сюжету в этом отношении. Что-то пошло не по плану начиная с пятого сезона, а потом подтянулся и «Дом дракона», который, судя по всему, ориентировался именно на последние сезоны «Игры престолов», когда создавал собственных драконов.

Мартин также добавил, что, возможно, фанаты слышали его крики отчаяния после того, как он увидел четырехлапых драконов во втором сезоне.

Джордж Мартин считает, что четырехлапые драконы идут против всяких законов логики

У Джорджа Мартина есть еще одна причина жаловаться на «Дом дракона» — на этот раз по поводу самих драконов

Хотя сами драконы никогда и не существовали для того, чтобы знать достоверно, писатель уверен, что, будь у людей возможность увидеть существ вживую, они бы убедились, что те устроены по все тем же законам анатомии.

Как когда-то говорил Мартин, ни одно жившее на земле существо не могло бы похвастаться шестью конечностями, то есть двумя крыльями и четырьмя лапами, — птицы, летучие мыши и даже летающие динозавры всегда имели только два крыла и две лапы.

Кстати, буквально на днях второй сезон «Дома дракона» в очередной раз показал худшие результаты за всю историю франшизы, и на этот раз на премии «Эмми» — о том, какие номинации получил сериал, мы уже рассказали тут.

Фото: Legion-Media, кадры из сериала «Дом дракона»
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
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