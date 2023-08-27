У Джоли есть брат неземной красоты: глаза напоминают блюдца, фамилия «райская»

Анджелина Джоли выросла в проблемной семье. Ее отец, известный актер Джон Войт, обладал тяжелым характером и не давал домашним спуска. В те непростые годы главным человеком в жизни Анджелины был брат Джеймс Хейвен, который стал для нее единственной отдушиной.

Казалось, их любовь ничто не может разрушить, но несколько лет назад Джоли вычеркнула родственника из жизни. Конец отношениям брата и сестры положил развод актрисы с Брэдом Питтом.

После их громкого расставания Джеймс пытался заменить детям Анджелины отца. Он стал их няней и учителем, пока Джоли пропадала в суде. Но когда артистка заявила о намерении привлечь детей для донесения на отца, то Хейвен встал на сторону Питта. Тогда Анджелина приняла решение вычеркнуть брата из жизни.

С тех самых пор родственники не общаются. Вероятно, это не единственная причина, по которой произошел разрыв. Джеймс всегда оставался в тени звездной сестры, что наверняка било по его самолюбию.

А ведь брат Джоли мог построить успешную кинокарьеру с его внешностью: большие глаза, пухлые губы, мужественные черты. Кроме того, у него удачная фамилия — Хейвен, которая переводится как «райский». Но, как бы то ни было, все лавры достались Анджелине.