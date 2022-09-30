У Джеймса Бонда есть сын от русской пианистки: как он выглядит

В 1980-е годы после роли мистера Рочестера в сериале «Джейн Эйр» о Тимоти Далтоне узнал весь мир. Спустя 7 лет его пригласили исполнить роль Джеймса Бонда в фильме «Искры из глаз». В 1989 году Далтон во второй и последний раз сыграл в бондиане в картине «Лицензия на убийство», после чего передал героя Пирсу Броснану.

В карьере актера дальше последовали ленты «Скарлетт» и «Схватка со львами», закрепившие за ним статус секс-символа. Он умело пользовался своей привлекательностью у женщин, то и дело завязывая романы. Ванесса Редгрейв, Джоан Коллинз, Роми Шнайдер, Элизабет Тейлор — с этими звездами Далтону приписывали отношения. Но он же предпочел им русскую пианистку.

С Оксаной Григорьевой актер познакомился в 1995 году в Лондоне. Девушка собиралась учиться в Королевском музыкальном колледже. Она быстро попала под обаяние 49-летнего Далтона, хоть и была вдвое его младше. Роман развивался стремительно, и спустя 2 года Оксана родила сына Александра. Появление наследника не заставило заядлого холостяка расстаться со свободой. А в 2003 году Тимоти и вовсе расстался с Григорьевой. Актер продолжал поддерживать сына материально и проводил с ним свободное время.

Сейчас Александру уже исполнилось 25 лет. Красавица-мать и импозантный отец передали ему эффектную внешность. Он не ведет аккаунты в соцсетях, но когда Григорьева показывает общие кадры с сыном, то подписчики не могут удержаться от восхищения. По их словам, Александр сам мог бы сыграть сейчас Джеймса Бонда.