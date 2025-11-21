«У Джексона – холодное, чисто коммерческое кино»: забытая советская экранизация «Властелина колец» оказалась лучше голливудской

Ее забыли на 30 лет, а когда нашли, впечатлены были даже эксперты в Голливуде.

В 1991 году, буквально на излёте советской эпохи, Ленинградское телевидение (ныне 5ТВ) представило необычную работу — телеспектакль «Хранители», экранизацию «Братства кольца» Дж. Р. Р. Толкина. Долгие тридцать лет фильм считался утерянным, пока не появился в интернете и неожиданно набрал 2,3 миллиона просмотров на YouTube. Рассказываем, чем устаревший фильм круче новой версии.

Советская экранизация Толкина

История создания этой картины — пример того, как при почти полном отсутствии ресурсов можно создать нечто уникальное. Бюджет съёмок был смехотворно мал — около 15 рублей на съёмочный день.

Декорации собирали буквально по крупицам, актёры, занятые в театральных постановках, находили время для съёмок лишь в перерывах между утренними репетициями. В ролях были задействованы звёзды петербургских театров: Георгий Штиль сыграл Бильбо, Валерий Дьяченко — Фродо, Евгений Соляков — Боромира и другие.

Чем фильм круче голливудской версии

Особую изюминку картине придало использование рирпроекции — технологии, которая стала предшественницей современного хромакея. Стены студии драпировали цветной тканью, а затем проецировали на неё изображения декораций.

Благодаря этому приёму удалось создать сцены в пещерах, подземельях и на улицах городов. Для советского телевидения конца 80‑х — начала 90‑х годов это было новаторским решением.

Режиссёр Наталия Серебрякова, вспоминая работу над «Хранителями», проводит параллель с голливудской трилогией Питера Джексона. Она признаёт, что с точки зрения масштаба, спецэффектов и технической оснащённости западный проект, безусловно, превосходит советский.

«Трилогия Джексона — холодное, чисто коммерческое кино. Мы же на съёмках буквально жили одной большой семьёй — и это очень хорошо чувствуется».

Чем еще хороша советская версия

«Хранители» отличаются особой атмосферой. Актёры подходили к своим ролям с удивительной серьёзностью, стараясь раскрыть психологию персонажей. Например, Сергей Шелгунов, исполнявший роль Голлума, пытался передать его глубокое одиночество, несмотря на весьма условный грим и костюм, напоминающий капустные листья.

Георгий Штиль, исполнитель роли Бильбо, признался, что поначалу даже не мог вспомнить, о каком фильме говорят, когда ему начали звонить иностранные журналисты. В беседе с ними он также отметил, чем наша версия в разы круче трилогии Джексона.

«У нас есть профессиональные балерины, много песен и стихов. В зарубежном фильме этого нет».

Как сказал один из актёров, «мы сделали всё, что могли, с тем, что у нас было». И этого оказалось достаточно, чтобы спустя десятилетия фильм нашёл своего зрителя и заставил его улыбнуться, удивиться и, возможно, взглянуть на историю Средиземья под новым углом.

