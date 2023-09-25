У Долиной нашелся влиятельный покровитель: имя нарицательное в звездных кругах

Артистка благодарна ему и по сей день.

Лариса Долина прошла большой путь в отечественном шоу-бизнесе: от участницы оркестра «Мы одесситы» до королевы джаза и исполнительницы хитов «Я не умею танцевать» и «Погода в доме». Любой успешной артистке нужны заступники и благодетели, был такой человек и в жизни Долиной.

В шоу «Команда», выходящем на платформе Kion, певица призналась, что в свое время ей очень помог маститый коллега.

«Это Анатолий Кролл — народный артист РФ, к которому я приехала в оркестр „Современник“ и проработала 5 лет, он мне дал полную свободу. Очень редко, но метко давал советы и замечания», — разоткровенничалась звезда.

Кролл всю жизнь хранит верность любимому джазу. В свое время он был самым успешным бэнд-лидером Советского Союза. Мэтр написал музыку ко многим известным фильмам, среди которых «Мы из джаза», «Зимний вечер в Гаграх» и «Американская дочь».