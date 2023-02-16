У дочек русские имена и японская фамилия: муж Кати из «Курьера» удивляет всех

Кинокарьера Анастасии Немоляевой началась в 1980 году, когда девочке было всего 11 лет. Стать актрисой ей было уготовано судьбой: дедушка — режиссер Владимир Немоляев, отец — оператор Николай Немоляев, тетя — артистка Светлана Немоляева. А уже в 1986 году Немоляева-младшая сыграла главную роль Кати в фильме «Курьер», надолго оставшись в памяти в этом образе.

Именно работа в кино и позволила Анастасии встретить возлюбленного. Съемки картины «Сны о России» в 1992 году велись совместно с японской командой. На площадке было много жителей Азии, но внимание актрисы привлек один из них. Без особой надежды на понимание она попыталась с ним заговорить, а он ответил ей на чистейшем русском языке. Оказалось, что у молодого режиссера был российский паспорт и два официальных имени: Цутому Исудзима — для японцев и Вениамин Скальник — для русских.

Уже через полгода пара поженилась. За 30 лет в браке они вырастили троих дочерей. Девочки носят японскую фамилию отца Исудзима, которая оригинально сочетается с их русскими именами — Евдокия, София и Ефросинья. Анастасия и Цутому до сих пор живут душа в душу. Они развивают собственную мастерскую по изготовлению мебели и художественную студию. Много времени пара уделяет домашнему хозяйству и заготовкам.