Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи У диснеевского мультика про «Винни-пуха» жуткая подоплека: связано с животными

У диснеевского мультика про «Винни-пуха» жуткая подоплека: связано с животными

26 июля 2025 23:10
У диснеевского мультика про «Винни-пуха» жуткая подоплека: связано с животными

Прямо мурашки по коже, если вдуматься.

Кажется, что истории про Кристофера Робина и его пушистых друзей — это воплощение детской безмятежности. Милые зверята из леса, уютные чаепития и философские разговоры о мёде — идеальный фон для сказочного настроения. Но у фанатов мультфильма на этот счёт есть куда более тревожная версия.

Что, если всё это — плод больного воображения?

Согласно одной из популярных фанатских теорий, никакого Винни-Пуха, Пятачка, Тигры и остальных персонажей на самом деле не существует. Все они — проекции внутреннего мира Кристофера Робина, отражающие разные психические расстройства.

У диснеевского мультика про «Винни-пуха» жуткая подоплека: связано с животными

Например, Иа-Иа, вечно унылый и обречённый, — воплощение глубокой депрессии. Пятачок, вечно дрожащий и сомневающийся в себе, символизирует тревожное расстройство. Беспокойный и импульсивный Тигра — классический пример синдрома дефицита внимания и гиперактивности. А Кролик с его манией всё контролировать и организовывать до мелочей ассоциируется с обсессивно-компульсивным расстройством.

В этой интерпретации сказочный лес превращается в отражение психики мальчика, а звери становятся образом его борьбы с внутренними страхами и переживаниями. Звучит мрачно, но именно такие неожиданные трактовки и заставляют взглянуть на старые добрые мультфильмы под совершенно новым углом. А здесь делали для вас классный тест на знание культового мирового кино.

Фото: Кадры из фильма «Кристофер Робин» (2018)
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Съемки «Гарри Поттера» висели на волоске из-за Гермионы: актриса чуть не сбежала в разгар процесса Съемки «Гарри Поттера» висели на волоске из-за Гермионы: актриса чуть не сбежала в разгар процесса Читать дальше 27 июля 2025
Два эти фильма идут в мировом прокате ноздря в ноздрю и уже собрали более полумиллиона долларов: сложно себе представить такие цифры и рейтинги Два эти фильма идут в мировом прокате ноздря в ноздрю и уже собрали более полумиллиона долларов: сложно себе представить такие цифры и рейтинги Читать дальше 26 июля 2025
Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера Читать дальше 26 июля 2025
Даже «Сиянию» Кубрика далеко до рекорда «Летучего корабля»: одну сцену с Гагариной превзошел только Джеки Чан Даже «Сиянию» Кубрика далеко до рекорда «Летучего корабля»: одну сцену с Гагариной превзошел только Джеки Чан Читать дальше 26 июля 2025
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера Читать дальше 26 июля 2025
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере Читать дальше 26 июля 2025
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры Читать дальше 25 июля 2025
Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе Читать дальше 25 июля 2025
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил Читать дальше 24 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше