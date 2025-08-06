Меню
Киноафиша Статьи У Диппера в «Гравити Фолз» есть еще одна сестра — ее показывали в мульте много раз, но зрители так и не поняли

6 августа 2025 20:03
Они даже внешне похожи.

Многим это не понравится. Особенно тем, кто шипперит Диппера и Пацифику. Но на официальной Wiki по «Гравити Фолз» всерьез обсуждают теорию, на которую так просто не махнешь рукой. Да, Пацифика может быть не просто знакомой Диппера — а его сводной сестрой.

Звучит дико? Конечно. Но аргументы — пугающе стройные. У Диппера и Пацифики схожая комплекция, рост, телосложение — и даже характер. Оба не самые общительные, умные, сдержанные и не склонные к показным эмоциям (Мэйбл рядом будто с другого канала вещает). Да, они из совсем разных семей — но посмотрим внимательнее.

Станфорд Пайнс (дядя близнецов) ушел из семьи, потому что его отец был жадным и грубым. Та же модель — у родителей Пацифики. Один в один. Холодная мать, одержимый статусом отец, презрение к бедным. История повторяется? Есть мнение, что отец Пацифики — сводный брат Стэна. Отсюда и сходства, и причины скрывать родство.

У Диппера в «Гравити Фолз» есть еще одна сестра — ее показывали в мульте много раз, но зрители так и не поняли

И теперь вспомним, кого Пацифика выбрала спасать свой дом от призрака? Не глупого красавчика. Не богача. А Диппера. Не как парня, а как того, кому можно доверять. Именно в нем она увидела родного — в самом буквальном смысле.

Становится еще тревожнее, если подумать, что после финала сериала Диппер может отдалиться от Мэйбл — слишком много обид и разочарований. А Пацифика, наоборот, может оказаться рядом. Не как возлюбленная. А как другая сестра — та, с которой можно начать сначала.

Ранее мы писали: Истребление мух и борьба с единорогом: что было в первом и втором дневниках «Гравити Фолз» — их пока скрывают от фанатов

Фото: Кадр из мультсериала «Гравити Фолз»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
