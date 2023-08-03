У девушки с самым огромным бюстом лопнула одна грудь: зрелище не для слабонервных

Мария Магдалена была недовольна своей внешностью и начала преображение с увеличения губ. Затем канадка переключилась на грудь. И, не сумев вовремя остановиться, нарвалась на серьезные проблемы.

Девушка никак не могла добиться размера бюста, который полностью бы ее устраивал. В результате она увеличила свои формы до рекордного десятого размера. Ходить с такими «мячами» фрику было крайне тяжело, но отказываться от силикона она даже не думала. Вместо этого Мария планировала приобрести инвалидную коляску, но не успела.

Судьба посмеялась над пышногрудой канадкой — один из имплантов попросту лопнул. Можно было подумать, что Магдалена побежала к хирургу, чтобы тот поставил ей новый имплант, но не тут-то было. Мария решила, что обойдется и одной грудью, которую теперь считает своей главной изюминкой. Между тем стоит признать, что внешность девушки с огромным шаром вместо груди — это зрелище не для слабонервных.