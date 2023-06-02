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У девочек в Древнем Риме не было имен: будете поражены, узнав, как унизительно к ним обращались

2 июня 2023 14:30
У девочек в Древнем Риме не было имен: будете поражены, узнав, как унизительно к ним обращались

Красивая картинка оказалась ложью.

Бытует мнение, что в Древнем Риме и в Древней Греции женщинам жилось легко и вольготно. Они пировали, праздновали и наслаждались повышенным вниманием мужчин. Однако на деле все было ровно наоборот. И жизнь представительниц прекрасного пола в Древнем Риме сложно назвать безоблачной.

Ущемляли женщин даже в наречении. Существовала особая система для выдачи имени при рождении. Если рождался мальчик — везение и минимум вопросов. Мужчина по праву рождения нарекался сразу тремя именами: личным, прозвищем и родовым. Девочке же доставалось только родовое. Причем если в одной семье рождалось несколько девочек, то их называли одним и тем же родовым именем, но добавляли к нему приставки «старшая» и «младшая». На личное имя ни одна женщина в семье покушаться не могла.

Не спасало от такого унизительного обряда даже замужество. После заключения брака к родовому имени добавлялось имя мужа.

Фото: Кадры из сериала «Владычица»
Ксения Куртукова
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