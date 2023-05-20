У детей Пугачевой не осталось ни гроша за границей: вот что стряслось

Дети Аллы Пугачевой, девятилетние Лиза и Гарри, родились с золотой ложкой во рту и никогда ни в чем не нуждались. Но даже им довелось вдруг остаться без денег, да еще и в чужой стране.

Звездные наследники отправились в самое сердце Франции — Париж, и видео с их приключениями попало на просторы социальных сетей. На Эйфелевой башне дети решили поиграть в автомат, выдающий памятные жетончики с разными изображениями. Брат и сестра задались конкретной целью — собрать как можно больше жетонов с сердцем, но хладнокровная машина никак не хотела исполнять их желание.

В результате наследникам Аллы Борисовны пришлось «скормить» прожорливому автомату все свои сбережения. Особенно сильно этому факту расстроился Гарри. Лиза же не растерялась и нашла выход из сложившейся ситуации. Девочка заявила, что может поделиться своим сердечком.