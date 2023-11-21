У Демидовых была дурная слава: вот почему даже сейчас такую фамилию не дают в Сибири

Большинство фамилий появились вовсе не случайно. Одних нарекли в честь отца, других из-за ярких особенностей внешности и личностных качеств, а третьих благодаря месту жительства или принадлежности к тому или иному явлению. Крестьяне часто получали фамилии за счет дворян или владельцев предприятий, на которых они трудились.

Но не все были готовы подчиняться этому правилу. В Сибири и на Урале даже каторжные отказывались от фамилии Демидовых, не желая иметь ничего общего с известным аристократическим родом. У семьи было 34 завода, рудники, прииски, дороги. На работу клан брал даже беглых крестьян.

Однако заводские рабочие не спешили рассыпаться в благодарностях и брать фамилию хозяев. Основатели династии были крайне жесткими и деспотичными самодурами, которые издевались над простым народом. Неудивительно, что мало кто хотел обзавестись такими негативными ассоциациями.