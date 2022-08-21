У «Давай поженимся» была советская версия: тогда зрители ее освистали

Сегодня программа «Давай поженимся» превратилась в трэш-шоу, где участники в мгновение ока становятся мемами, а ведущая Лариса Гузеева озвучивает один перл за другим. На фоне этой передачи одноименная советская мелодрама, вероятно, показалась бы современным россиянам невероятно скучной.

По сюжету Елена и Николай перешагнули 40-летний порог, но так и не обрели счастья в личной жизни. Их пути пересеклись случайно, и героиня в шутку предложила новому знакомому на ней жениться, он же принял предложение всерьез.

Персонажам в исполнении Маргариты Тереховой и Юрия Назарова, несмотря на несхожесть во многих аспектах жизни, удалось сохранить спонтанный брак и стать настоящей семьей. И именно это в свое время отвернуло от фильма критиков.

И профессиональные рецензенты, и советские зрители посчитали картину неправдоподобной и непроработанной, а кинокритик Лариса Кузнецова и вовсе отметила его бестактность по отношению к сорокалетним зрительницам. Как ни удивительно, но сегодня те самые зрители оценили фильм по достоинству: