У «Человека с бульвара Капуцинов» есть продолжение: в кадре одно надругательство и насилие

Слава советских фильмов не дает покоя современным кинематографистам. Были пересняты такие картины, как «Ирония судьбы», «Карнавальная ночь», «Кавказская пленница», «Джентльмены удачи». Досталось и пародийному вестерну «Человек с бульвара Капуцинов», за который вновь взялась Алла Сурикова.

Правда, режиссеру не удалось повторить успех оригинальной картины. Кинолента не стала популярной, получив массу отрицательных отзывов как от критиков, так и от зрителей. «Человека с бульвара КапуциноК» называли не просто вторичным и скучным фильмом, но и плевком в лицо поклонникам шедевра 1987 года. Создателей обвиняли в отсутствии оригинальности, в пошлости и в неудачном подборе актеров.