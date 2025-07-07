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У Чебурашки и зайца из «Ну, погоди» из общего не только уши: догадаетесь, что еще связывает героев?

7 июля 2025 08:56
У Чебурашки и зайца из «Ну, погоди» из общего не только уши: догадаетесь, что еще связывает героев?

У героев еще и «душа» общая.

Кто бы мог подумать, что такие разные персонажи, как скромный Чебурашка и вечно удирающий от Волка Заяц, на самом деле говорят одним голосом? Их озвучила Клара Румянова — актриса, которая стала настоящей легендой советской мультипликации.

Её голос знают все, даже если не знают имени. Именно Румянова подарила голос не только Чебурашке, но и Зайцу из «Ну, погоди!». Причём Зайца ей доверили озвучивать без всяких проб — режиссёр Вячеслав Котёночкин просто знал: голос Зайца должен быть именно её. Говорят, даже глаза Зайцу дорисовали под цвет глаз актрисы — голубые.

У Чебурашки и зайца из «Ну, погоди» из общего не только уши: догадаетесь, что еще связывает героев?

А вот с Чебурашкой всё получилось почти случайно. В 1960-х Румянова начала активно работать с «Союзмультфильмом» и быстро стала «голосом детства». Она могла озвучить кого угодно — от сказочной принцессы до плюшевого зверька. Так её голос стал неотъемлемой частью образа Чебурашки.

Голос, рождённый из молчания

У Чебурашки и зайца из «Ну, погоди» из общего не только уши: догадаетесь, что еще связывает героев?

Что удивительно — в детстве и юности у Клары Румяновой был низкий голос, контральто. Всё изменилось после болезни: она сильно простудилась, повредила связки и несколько месяцев вообще не могла говорить. А когда голос вернулся — он стал высоким. Так, благодаря болезни, появилась та самая неповторимая интонация, которой позже заговорили сотни мультяшных персонажей.

Так что теперь вы знаете: Чебурашка и Заяц — не просто любимые герои детства. У них один голос, одна душа — Клара Румянова.

Ранее мы писали про классный советский мультик, который очень полюбился иностранцам.

Фото: Кадры из мультсериала «Ну, погоди!», кадр из мультфильма «Чебурашка» (1971), кадр из фильма «Без страха и упрёка» (1962)
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
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