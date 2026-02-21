У «Чебурашки 2» больше нет реальных конкурентов: Гена уделал «Буратино», «Простоквашино» и «Аватара»

«Чебурашка 2» продолжает собирать кассу так, будто никакой инфляции не существует. К концу второго месяца проката у фильма ровно шесть миллиардов рублей — ровно та сумма, которую первая часть собрала на 35-й день.

Второй добирался до неё дольше, но сам факт впечатляет: шестимиллиардный рубеж покорился сиквелу на 52-й день проката, причём это только сборы в России, без учёта стран СНГ и прочих территорий.

Первая часть за всё время заработала 7 миллиарда и до сих пор остаётся абсолютным рекордсменом российского проката. Теперь у «Чебурашки 2» есть все шансы если не догнать, то максимально приблизиться к этой цифре. Впрочем, это с натяжкой можно назвать соревнованием, ведь создатели, по сути, конкурируют сами с собой.

Эффект новизны, конечно, уже не сработает — в кино повторные рекорды ставятся сложнее. Но зрительская любовь к ушастому зверьку оказалась настолько устойчивой, что сборы не проваливаются даже после новогоднего ажиотажа.

Параллельно в прокате идёт битва за третье место среди новогодних премьер. «Буратино» и «Простоквашино» разорвали дистанцию в считанные миллионы: у первого 2,395 миллиарда, у второго 2,428. Разница минимальная, и кто в итоге окажется выше, предсказать сложно. Также в гонке внегласно учавствует «Аватар 3», успеший всего за 2 недели собрать больше миллиарда.

