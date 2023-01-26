У царевича из «Бедной Насти» есть дочки-близнецы: гляньте, какими они стали (фото)

Красавец Дмитрий Исаев стал кумиром российских зрительниц после выхода на телеэкраны сериала «Бедная Настя». К тому времени он уже был отцом двух прекрасных девочек, но все оказалось не так радужно. После развода со своей первой женой он практически полностью утратил контакт со своими дочками. Ситуация изменилась лишь в 2012 году, и сегодня уже взрослые девушки видятся со своим отцом гораздо чаще.

27-летние Полина и Соня могут похвастаться не только известным папой, но и своей успешной карьерой. Сестры развиваются в сфере дизайна и разрабатывают собственные проекты. Одна из них уже открыла кафе с оригинальным интерьером, в котором вместо стульев использованы качели.

Однако красавицы могли пойти и по другому пути. Близняшки внешне очень похожи на своего привлекательного отца и даже имели опыт съемок в фильмах. С такими выразительными чертами лица и явной предрасположенностью к творчеству они при желании всегда могут податься в актрисы.