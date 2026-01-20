Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убойные каникулы» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи У британцев есть своя «Бригада», только вместо Безрукова у них — Том Харди: включила одну серию — очнулась в финале (эмоции зашкаливают!)

У британцев есть своя «Бригада», только вместо Безрукова у них — Том Харди: включила одну серию — очнулась в финале (эмоции зашкаливают!)

20 января 2026 14:21
У британцев есть своя «Бригада», только вместо Безрукова у них — Том Харди: включила одну серию — очнулась в финале (эмоции зашкаливают!)

Жесткая криминальная история, у которой не может быть хэппи-энда.

В начале 2000-х «Бригада» стала для российского ТВ тем самым эталоном криминальной саги — про дружбу и разрушительность безнаказанности. Интересно, что несколькими годами позже у британцев появилась своя версия такой истории.

Мини-сериал The Take (у нас его знают как «Прикуп») вышел в 2009 году и состоит всего из четырех серий. Этого как раз хватает для высокой плотности событий и поднятия эмоционального градуса. И еще один главный аргумент в пользу сериала — Том Харди на пике своей опасной харизмы.

Разборки и семейные связи

Действие сериала начинается в 1984 году. Фредди Джексон, которого играет Том Харди, выходит из тюрьмы — злой, голодный до власти и абсолютно не склонный к компромиссам.

Фредди сразу же возвращается в криминальный мир, жестоко расправляется с бывшим напарником и занимает его место в банде. Рядом с ним — кузен Джимми, пока еще наивный, но явно способный ученик.

У британцев есть своя «Бригада», только вместо Безрукова у них — Том Харди: включила одну серию — очнулась в финале (эмоции зашкаливают!)

Сходство с «Бригадой» не в деталях, а в ощущении. Это история не столько про криминал, сколько про трансформацию людей: есть харизматичный лидер, который тащит всех за собой; «семья» и верность, которая быстро превращается в инструмент; путь от амбиций к самоуничтожению.

И здесь никто не пытается оправдать героев. Зрителю просто показывают, как шаг за шагом человек становится тем, кем быть не планировал — или, наоборот, всегда был.

Том Харди — во всей своей опасной красе

Фредди Джексон — персонаж отвратительный: жестокий, импульсивный, разрушительный. Но и оторваться от него невозможно. Харди играет взрослого ребенка с абсолютным отсутствием тормозов. Он пугает, раздражает и одновременно притягивает.

У британцев есть своя «Бригада», только вместо Безрукова у них — Том Харди: включила одну серию — очнулась в финале (эмоции зашкаливают!)

Параллельно сериал показывает эволюцию Джимми: из умного, но мягкого парня он постепенно превращается в холодного и расчетливого гангстера — новую версию Фредди. Одна из самых неприятно правдивых линий сериала.

На одном дыхании

Каждая серия добавляет новый виток напряжения, и остановиться после одной почти невозможно. Именно поэтому сериал часто смотрят залпом. Рейтинги у него более чем достойные — 7,7 на IMDb и столько же на «Кинопоиске». Цифры действительно совпадают с ощущениями после просмотра.

Каждая серия преподносит сюрпризы, поэтому я взахлеб посмотрела сразу весь сериал. Не передать мои ощущения — эмоции на пределе! — говорят зрители.

У британцев есть своя «Бригада», только вместо Безрукова у них — Том Харди: включила одну серию — очнулась в финале (эмоции зашкаливают!)

Если вам нравятся гангстерские истории с классическим британским шармом — этот сериал стоит включить. Особенно если хочется увидеть Тома Харди в одном из его самых жестких и запоминающихся образов.

Ранее мы писали: «В напряжении от серии к серии»: Безруков выделил всего 3 российских сериала — на них всем нужно равняться (два с рейтингом 8+)

Фото: Кадры из сериала «Прикуп», «Бригада»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Ретро-детектив на 7,8 балла стал находкой для фанатов «Мосгаза»: захватывающий, атмосферный и снят по реальным событиям Ретро-детектив на 7,8 балла стал находкой для фанатов «Мосгаза»: захватывающий, атмосферный и снят по реальным событиям Читать дальше 18 февраля 2026
Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Читать дальше 18 февраля 2026
Колесников мерз на Финском заливе до изнеможения: актеры «Первого отдела» прошли через ад — зато реализм на высоте Колесников мерз на Финском заливе до изнеможения: актеры «Первого отдела» прошли через ад — зато реализм на высоте Читать дальше 18 февраля 2026
Не разлей вода? Все было иначе: бурное прошлое Брагина и Шибанова тянет на целый сезон — но у приквела «Первого отдела» есть проблема Не разлей вода? Все было иначе: бурное прошлое Брагина и Шибанова тянет на целый сезон — но у приквела «Первого отдела» есть проблема Читать дальше 18 февраля 2026
Затишье перед бурей: фанаты ждут развязку «Рыцаря Семи Королевств» после шокирующей 5-й серии — вот когда выйдет финал Затишье перед бурей: фанаты ждут развязку «Рыцаря Семи Королевств» после шокирующей 5-й серии — вот когда выйдет финал Читать дальше 17 февраля 2026
Этот детектив с 7,9 баллами досмотрите до конца любой ценой — настолько неожиданного финала я не видела со времен нашумевшей «Тьмы» Этот детектив с 7,9 баллами досмотрите до конца любой ценой — настолько неожиданного финала я не видела со времен нашумевшей «Тьмы» Читать дальше 17 февраля 2026
Пока ждали новые серии «Первого отдела», фанаты подсели на этот детектив — 8 баллов за ту же атмосферу и харизматичного героя Пока ждали новые серии «Первого отдела», фанаты подсели на этот детектив — 8 баллов за ту же атмосферу и харизматичного героя Читать дальше 17 февраля 2026
В «Анатомии страсти» 455 серий, но именно эти ломали зрителей сильнее всего — приготовьте салфетки В «Анатомии страсти» 455 серий, но именно эти ломали зрителей сильнее всего — приготовьте салфетки Читать дальше 17 февраля 2026
У трех лучших российских сериалов 2025 года нашлись аниме-копии: у «Слова пацана» – тоже (и сходство поражает) У трех лучших российских сериалов 2025 года нашлись аниме-копии: у «Слова пацана» – тоже (и сходство поражает) Читать дальше 16 февраля 2026
24 серии и ни одной пустой: этот сериал Netflix задал формулу постапокалипсиса — «Фоллаут» и «Одни из нас» просто повторили 24 серии и ни одной пустой: этот сериал Netflix задал формулу постапокалипсиса — «Фоллаут» и «Одни из нас» просто повторили Читать дальше 16 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше