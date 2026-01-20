У британцев есть своя «Бригада», только вместо Безрукова у них — Том Харди: включила одну серию — очнулась в финале (эмоции зашкаливают!)

Жесткая криминальная история, у которой не может быть хэппи-энда.

В начале 2000-х «Бригада» стала для российского ТВ тем самым эталоном криминальной саги — про дружбу и разрушительность безнаказанности. Интересно, что несколькими годами позже у британцев появилась своя версия такой истории.

Мини-сериал The Take (у нас его знают как «Прикуп») вышел в 2009 году и состоит всего из четырех серий. Этого как раз хватает для высокой плотности событий и поднятия эмоционального градуса. И еще один главный аргумент в пользу сериала — Том Харди на пике своей опасной харизмы.

Разборки и семейные связи

Действие сериала начинается в 1984 году. Фредди Джексон, которого играет Том Харди, выходит из тюрьмы — злой, голодный до власти и абсолютно не склонный к компромиссам.

Фредди сразу же возвращается в криминальный мир, жестоко расправляется с бывшим напарником и занимает его место в банде. Рядом с ним — кузен Джимми, пока еще наивный, но явно способный ученик.

Сходство с «Бригадой» не в деталях, а в ощущении. Это история не столько про криминал, сколько про трансформацию людей: есть харизматичный лидер, который тащит всех за собой; «семья» и верность, которая быстро превращается в инструмент; путь от амбиций к самоуничтожению.

И здесь никто не пытается оправдать героев. Зрителю просто показывают, как шаг за шагом человек становится тем, кем быть не планировал — или, наоборот, всегда был.

Том Харди — во всей своей опасной красе

Фредди Джексон — персонаж отвратительный: жестокий, импульсивный, разрушительный. Но и оторваться от него невозможно. Харди играет взрослого ребенка с абсолютным отсутствием тормозов. Он пугает, раздражает и одновременно притягивает.

Параллельно сериал показывает эволюцию Джимми: из умного, но мягкого парня он постепенно превращается в холодного и расчетливого гангстера — новую версию Фредди. Одна из самых неприятно правдивых линий сериала.

На одном дыхании

Каждая серия добавляет новый виток напряжения, и остановиться после одной почти невозможно. Именно поэтому сериал часто смотрят залпом. Рейтинги у него более чем достойные — 7,7 на IMDb и столько же на «Кинопоиске». Цифры действительно совпадают с ощущениями после просмотра.

Каждая серия преподносит сюрпризы, поэтому я взахлеб посмотрела сразу весь сериал. Не передать мои ощущения — эмоции на пределе! — говорят зрители.

Если вам нравятся гангстерские истории с классическим британским шармом — этот сериал стоит включить. Особенно если хочется увидеть Тома Харди в одном из его самых жестких и запоминающихся образов.

Ранее мы писали: «В напряжении от серии к серии»: Безруков выделил всего 3 российских сериала — на них всем нужно равняться (два с рейтингом 8+)