У Бондарчука опасное заболевание? Намек его сестры всполошил народ

Федор Бондарчук, несмотря на свою популярность, закрыт об публики. Он редко дает интервью и не рассказывает никаких подробностей о личной жизни. При этом его сестра Наталья не так давно рассказала о серьезных проблемах артиста со здоровьем.

По словам Натальи, она переживает за своего брата. Дело в том, что у прославленного режиссера плохая наследственность, с которой он может столкнуться в самое ближайшее время.

«Это определенная болезнь. Болезнь королей, поэтов», — намекнула знаменитость в эфире шоу «Секрет на миллион».

Бондарчук не стала раскрывать никаких дополнительных деталей ситуации, сохранив в тайне диагноз, а также подробности состояния своего брата. При этом внимательные поклонники уже предположили, что речь, вероятнее всего, может идти о шизофрении: именно ее в древности называли болезнью королей.