У большинства знаков зодиака 21 августа начинается непростое время: к чему готовиться

Конец августа готовит немало неприятных сюрпризов. Отчаиваться не стоит. Звезды подскажут, чего ждать с 21 по 27 августа и как избежать плачевных последствий.

Овен

Начало недели будет слишком напряженным. На работе придется решать одновременно множество проблем. Поберегите свои силы, иначе к выходным почувствуете себя совершенно опустошенным и истощенным человеком. Не забывайте про крепкий сон, употребляйте в пищу больше овощей и фруктов, а дурные мысли гоните прочь.

Телец

В этот период могут обостриться ваши хронические болезни: примите профилактические меры заранее. В первую половину недели вы будете поглощены работой — благо, обстановка там обещает быть спокойной. Во второй половине недели на первый план выйдет личная жизнь.

И тут ничего хорошего не ждите — вам будет трудно избежать конфликтов и недопонимания со своим партнером.

Близнецы

На личном фронте будут кипеть страсти. Одиночкам ничто не помешает наслаждаться свободой и вниманием новых поклонников, а те, кто уже состоит в отношениях, станут друг другу еще ближе. А вот с финансами дела обстоят куда хуже. Вам придется заметно сократить свои расходы, чтобы не остаться на мели.

Рак

В начале недели вас поглотят проблемы на работе — выдохнуть получится только к четвергу. Зато финансовое положение порадует стабильностью, поэтому на конец недели можете смело планировать крупные покупки. В отношениях со второй половинкой все будет гладко. Те, кто находился в ссоре, наконец, придут к компромиссу.

Лев

Держите эмоции под контролем. Ваша импульсивность может привести к серьезным убыткам и проблемам в любовных отношениях. Физическую активность лучше также сократить, чтобы избежать травм. Откажитесь от дальних поездок, воздержитесь от посещения массовых мероприятий.

Будьте готовы к обострению хронических заболеваний: позаботьтесь о себе заранее.

Дева

Вам резко надоест налаживать чью-то жизнь и решать чужие проблемы. Свобода будет нужна как глоток свежего воздуха, и он подарит вам новый опыт и впечатления. Во второй половине недели будьте более внимательны на работе — обстановка станет достаточно напряженной. Уделите внимание своему здоровью: начните принимать витамины и займитесь спортом, если давно откладывали.

Весы

Первая половина недели обещает быть нервной. Возможны задержки поступления денежных средств, на которые вы так рассчитывали. Да и с любимым человеком отношения покажутся слишком напряженными. И тем не менее не давайте стрессу овладеть вами — ваше здоровье за это спасибо не скажет.

Скорпион

Даже если вы не стремились быть лидером, все равно им станете. На работе дела пойдут как по маслу — возможно повышение в должности. Ваше финансовое положение заметно улучшится. Но в личной жизни вас ждут неприятности. В начале недели постарайтесь быть максимально сдержанными и рациональными, чтобы не нарваться на большой конфликт со второй половиной.

Стрелец

В начале недели вы почувствуете злость и агрессию, но к концу станете просто душкой. Как только выпустите пар и успокоитесь, сможете успешно справляться с любыми трудностями. Сейчас отличное время, чтобы заняться своим здоровьем. Решение сесть на диету и наладить режим дня принесет отличный результат.

Козерог

Только личная ответственность и самодисциплина помогут вам справиться с проблемами. Деловые встречи пройдут на высшем уровне. Ваш серьезный настрой располагает коллег и партнеров. Возможно получение выгодных предложений о новом месте работы. Общение с близкими и друзьями даст заряд энергии и бодрости.

Прислушайтесь к советам тех, кто хорошо вас знает. С их помощью вам удастся избавиться от груза прошлого.

Водолей

В начале недели вы будете увлечены мистикой и эзотерикой, но к выходным вас поглотят бытовые проблемы и трудности. Состояние вашего здоровья и финансовое положение останутся стабильными. У семейных представителей знака отношения с партнером будут гармоничными, а одиночки так и не смогут определиться со своими симпатиями.

Рыбы

Работа не будет вызывать у вас энтузиазма, что чревато проблемами. Эмоциональное состояние может меняться каждую минуту — взять эмоции под контроль окажется непростой задачей. Помните, что импульсивные поступки не приведут ни к чему хорошему. Если у вас есть возможность взять отпуск, то сделайте это. Контакты с окружающим миром лучше на время свести к минимуму.