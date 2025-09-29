У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать

Несмотря на то, что 2025 год уже в разгаре, многие зрители до сих пор не успели познакомиться с главными телевизионными хитами ушедшего сезона. Напряженный ритм жизни и постоянный поток новинок легко могут заставить пропустить по-настоящему стоящие проекты, которые успели собрать восторженные отзывы и высокие рейтинги.

Именно для тех, кто хочет наверстать упущенное и составить собственное мнение о самых значимых сериалах 2024 года, мы собрали эту подборку. Здесь вы найдете и громкие возвращения культовых франшиз, и совершенно новые истории, сумевшие покорить критиков и зрителей. Время расставить приоритеты и узнать, какие из этих проектов действительно заслуживают вашего внимания.

«Медведь» (3 сезон)

Рейтинг IMDb: 8.5

Шеф-повар Карми и его команда продолжают бороться за звезду «Мишлен», но накал страстей на кухне и в их жизнях только нарастает. Сезон стал более мрачным, но не потерял своего фирменного драйва, пронзительных эмоций и атмосферы, которая погружает вас в самую гущу событий.

«Убийства в одном здании» (4 сезон)

Рейтинг IMDb: 8.1

Знаменитая троица снова в деле! Их подкаст о расследованиях приводит к новым загадочным преступлениям в стенах родного нью-йоркского комплекса. Шоу бережно хранит свой уникальный коктейль из детективной интриги, ярких персонажей и фирменного юмора.

«Олененок»

Рейтинг IMDb: 7.7

Стендап-комик Донни становится жертвой опасной сталкерши-фанатки, и его жизнь превращается в психологический триллер. Это гипнотически напряженное и невероятно атмосферное зрелище, которое держит в тисках тревоги от первой до последней минуты.

«Мистер и миссис Смит»

Рейтинг IMDb: 7.0

Два шпиона, одна легенда — брак по прикрытию. Эта адаптация блещет харизмой главных героев, стильно снятыми экшен-сценами и остроумными диалогами, создавая идеальный баланс для легкого и захватывающего просмотра.

«Рипли»

Рейтинг IMDb: 8.1

Мошенник Том Рипли в исполнении Эндрю Скотта отправляется в Италию 60-х, где его жажда лучшей жизни приводит к череде преступлений. Сериал снят в потрясающей черно-белой эстетике, дышит нуаром и напряжением, создавая медленный, но завораживающий триллер.

«Сочувствующий»

Рейтинг IMDb: 6.8

В разгар Вьетнамской войны двойной агент разрывается между двумя сторонами конфликта и своей собственной идентичностью. Это сложная, визуально роскошная историческая драма, требующая внимания, но щедро вознаграждающая зрителя своей глубиной.

«День Шакала»

Рейтинг IMDb: 8.1

Эдди Редмэйн в роли безжалостного киллера, выслеживающего свою высокопоставленную цель. Адаптация классического романа — это идеально выверенный саспенс, где каждая деталь работает на общую напряженную атмосферу.

«Под мостом»

Рейтинг IMDb: 7.2

Пронзительная драма о жизни людей, оказавшихся на улице. Снятая в почти документальном стиле, она без прикрас показывает их судьбы, заставляя сопереживать и задуматься о социальной несправедливости.

«Джентльмены»

Рейтинг IMDb: 8.0

Если вам нравится стиль Гая Ричи с его бандитами, острыми шутками и неожиданными поворотами, то этот сериал — для вас. Он идеально передает дух оригинального фильма, расширяя его криминальную вселенную.

«Фоллаут»

Рейтинг IMDb: 8.3

Одна из лучших игровых адаптаций, которая переносит зрителя в причудливый и жестокий постапокалиптический мир. Безумный юмор, неожиданные сюжетные повороты и уникальная ретрофутуристическая эстетика делают его таким, что трудно оторваться.

