У Билла Шифра всё-таки был брат, и именно он станет злодеем в 3 сезоне? Эту теорию о «Гравити Фолз» шоураннеры не опровергли до сих пор

Пока мы все надеемся на третий сезон «Гравити Фолз» (или хотя бы спешл с Биллом Шифром) фанаты продолжают строить теории. И одна из самых живучих — про Тэда Стрэнджа, того самого мужичка, идущего по жизни под слоганом: «Быть нормальным — моё призвание!» И это в городе, где у местных больше шансов оказаться гномами, чем налогоплательщиками.

Ответа на вопрос, кто такой Тэд Стрэндж, зрителям не давали долго, но его голос озвучил Сесил Болдуин — культовый рассказчик из «Welcome to Night Vale». А когда на Reddit Алекс Хирш (в образе Билла) написал: «Тэд — это настоящий квадрат, а квадрат — худшая форма», фанбаза взорвалась.

Интернет наводнили арты с фиолетовым демоном-квадратом с одним глазом. Ну а как иначе — Билл же треугольник.

Позже зрителям показали, что Тэд — обычный человек. Но ключевое слово тут — обычный. Поклонники уверены: этот «нормальный парень» слишком уж подозрителен для «Гравити Фолз». И если в будущем появится новый антагонист, то им почти наверняка станет парень, который обожает сэндвичи.

Ранее мы писали: Да-да, он такой: одна из главных теорий о «Гравити Фолз» подтвердилась 13 лет спустя — спасибо гному, которого стошнило радугой