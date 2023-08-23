У Безрукова есть дикая история путешествия в поезде: развлекал французов и спал на поддонах

Сегодня Сергей Безруков — состоявшийся актер и продюсер. Но в молодые годы ему приходилось довольствоваться малым. Звезда «Бригады» экономил на всем и ночевал где придется.

Артист поделился историей о путешествии в музей-заповедник «Михайловское» на шоу «ОК на связи!». После окончания школы Сергей вместе со своим отцом Виталием отправился в поездку по Золотому кольцу. В плацкартном вагоне они оказались вместе с туристами из Франции. Старший Безруков немного знал французский и смог с ними объясниться. Вместе они доехали до Пскова и пешком пошли в заповедник.

Там на стогах сена артисты читали стихи великого русского поэта. А когда стемнело, им пришлось быстро искать место для ночлега. Путешественники смогли договориться с местным милиционером. Он пустил актеров переночевать в хозяйственном блоке, но спать им пришлось на поддонах.