У Бабкиной отличный вкус: замужним лучше не смотреть на «горячее» фото Гора

Надежда Бабкина немало всполошила публику, когда вступила в отношения с Евгением Гором. Любой новый роман звезд вызывает повышенный интерес, тем более когда между возлюбленными большая разница в возрасте. Здесь как раз такой случай: артистка старше музыканта на 30 лет.

Понять певицу можно — поклонники отмечают, что у нее отличный вкус на мужчин. Гор легко покорит любую женщину. Талантливый и красивый, он нередко оказывается в центре всеобщего внимания. Евгений довольно активен в социальных сетях.

Каждая его публикация собирает массу комментариев и лайков, но одну из них точно лучше не показывать замужним дамам. Ранее Гор обнародовал свое «горячее» фото. Перед камерой он позировал с оголенным торсом, чем взволновал немало своих подписчиц. К тому же, по слухам, у них появился шанс завоевать сердце знаменитости.

В медийном пространстве активно обсуждается расставание Бабкиной с Гором. Эту информацию подтвердили в близком окружении исполнительницы, но сама она пока предпочитает не вдаваться в подробности личной жизни.