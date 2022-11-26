У Андрея Кончаловского есть внебрачная дочь: вы будете поражены, увидев, как выглядит взрослая девушка

Режиссер Андрей Кончаловский всегда отличался бурной личной жизнью. Мэтр женился пять раз и за свои 85 лет успел обзавестись шестью детьми. Долгое время было неизвестно о существовании внебрачной дочери режиссера – Дарьи, ведь и сам Кончаловский узнал о ней лишь 16 лет спустя.

У Андрея Кончаловского был короткий роман с актрисой Ириной Бразговкой. Кончаловский был женат, и когда Ирина забеременела, она не стала говорить об этом возлюбленному.

Внебрачная дочь режиссера появилась на свет в 1980 году.

Отца Дарье заменил отчим, но после его ухода из семьи девушка стала интересоваться родным отцом. Постепенно отношения Даши и ее биологического папы налаживались – и девушка даже взяла семейную фамилию Михалкова.

Дарья рано вышла замуж и родила двоих сыновей – Давида и Гаврилу, однако первый брак девушки распался. Третьего сына звездная наследница родила от парня из Туниса, с которым закрутила роман в Египте. Сейчас Дарья Михалкова замужем за Анатолием Клочковым. В браке на свет появилась дочь Ася.