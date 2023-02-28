У американцев волосы дыбом: на кого бывший муж променял красотку Ким Бейсингер (фото)

Личная жизнь голливудских звезд похожа на настоящую Санта-Барбару. И кажется, что помимо драмы на съемочной площадке им просто необходимы скандалы и за ее пределами.

Так случилось и с Алеком Болдуином, чьи отношения с роскошной блондинкой Ким Бейсингер подарили желтой прессе массу новых поводов для статей. Однако женитьба на молодой Хиларии и рождение семерых детей не спасло мужчину от пристального внимания прессы.

Журналисты выяснили, что новая избранница актера врет о своем происхождении и называет себя испанкой. Но на самом деле кареглазая брюнетка выросла в Бостоне, а при рождении ей дали обычное американское имя — Хиллари. Но девушка не остановилась и скрыла правду даже о своих детях. Оказалось, что одна из дочерей появилась на свет благодаря суррогатной матери, хотя долгое время это всячески отрицалось.

Кроме этого, красавица сама стала инициатором знакомства со знаменитостью, что заставляет людей возмущаться и сомневаться в искренности ее чувств.