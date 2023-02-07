У американцев была своя Катя Пушкарева: гляньте, что с ней стало за 17 лет

Америка Феррера прославилась на весь мир благодаря сериалу «Дурнушка Бетти». Популярное шоу, которое стало основой для отечественного проекта «Не родись красивой», заставило весь мир обратить внимание на американскую актрису с гондурасскими корнями.

Как оказалось, зрители были в восторге от комичной внешности Ферреры. Миллионы фанатов были сражены ее обаянием, их совсем не смущал лишний вес знаменитости или, например, ее брекеты, которые художники по костюмам добавили ей специально, чтобы сделать героиню еще менее похожей на стандарты красоты.

После участия в сериале Америка продолжила покорять Голливуд, чем до сих пор весьма успешно занимается. Например, зрители могли видеть ее в картинах «Патруль» и «Семейная свадьба», а также в сериале «Хорошая жена».

При этом за прошедшие годы артистка полностью изменила свой стиль. Она не только сняла очки и брекеты, которые были лишь реквизитом, но и занялась спортом, избавившись от лишних килограммов. Преображение добавило ей еще большей популярности, однако сама она уже давно нашла счастье с режиссером Райаном Пирсом Уильямсом, с которым воспитывает двоих детей.