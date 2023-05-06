У Александра Реввы есть сестра-двойняшка, которая на него совсем не похожа

Александр Ревва регулярно делится с поклонниками снимками со своей супругой Анжеликой и дочерьми Алисой и Амели. Комик не скрывает подробности личной жизни от публики, однако никогда не рассказывает о других своих родственницах, из-за чего далеко не все догадываются, что у артиста есть сестра-двойняшка Наталья.

Как оказалось, Александр и Наталья в детстве были очень близки друг с другом. Они разделяли общие интересы и, например, танцевали в одной паре. И даже в школе сидели за одной партой, но их пути разошлись, когда нужно было выбирать высшее учебное заведение: брат поступил в технический вуз, а сестра занялась изучением иностранных языков.

Сегодня Александр и Наталья живут в разных городах, но сохраняют общение и изредка встречаются семьями. Как отмечают поклонники, на редких совместных снимках заметно, как сильно отличаются брат и сестра друг от друга. Невозможно догадаться, что они являются родственниками, ведь выглядят совершенно разными людьми.