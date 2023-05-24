У 70-летней Понаровской лицо как у девочки: глазам своим не поверите (фото)

Быть такой в старости мечтает каждая.

Ирина Понаровская не чурается смелых экспериментов с внешностью. Певица поразила поклонников дерзким преображением и заставила всех говорить о том, что знает секрет вечной молодости.

Артистка осталась под большим впечатлением от умелых рук своего нового стилиста. Исполнительница изменила цвет волос и освежила стрижку. Образ звезда дополнила безупречным макияжем. И, как водится среди селебрити, показала обновленную себя в социальных сетях.

На снимке у 70-летней Понаровской лицо как у девочки: ее кожа идеально гладкая, без единой морщинки. Это спровоцировало волну слухов о том, что знаменитость снова побывала на операционном столе.

Певица говорила, что отказывается от инъекций ботокса, поскольку боится боли. Зато несколько лет назад она не побоялась сделать подтяжку лица. Поклонники уверены, что Ирина Витальевна вновь испытала на себе чудеса пластической хирургии, поэтому и выглядит моложе своего возраста.