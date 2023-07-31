У 4 знаков зодиака до конца лета будет черная полоса: готовьтесь к испытаниям

Сразу пять планет будут ретроградными в июле и августе этого года. Речь идет о Меркурии, Венере, Сатурне, Уране и Плутоне. Они будут вращаться в другую сторону, а также влиять на представителей некоторых знаков зодиака.

Тяжело летом придется Ракам. Они люди ранимые, а времена у них настанут непростые. Проблемы возникнут сразу в нескольких сферах. Не будет ладиться у них ни в личной жизни, ни в финансах.

Дев ждут ссоры, скандалы и нарушение всех планов. До начала осени представителям этого знака лучше затаиться и поменьше контактировать с окружающими.

Водолеям покажется, что все, к чему они прикасаются, оборачивается провалом. Их могут настигнуть ошибки прошлого. Астрологи советуют использовать это время для переоценки собственных возможностей.

Наконец, Рыбы окажутся в ситуации, когда на них все навалится разом. Они будут чувствовать себя опустошенными и изможденными. Поэтому нужно стараться снизить нагрузку и посвятить время себе.