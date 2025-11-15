У №2 рейтинг 9.0 на IMDb: 7 легких сериалов с сюжетом не хуже, чем у крутых детективов – столько сезонов, что хватит надолго

Здесь интересны не только шутки, но и все происходящее с героями.

Иногда так хочется отдохнуть за просмотром чего-то легкого и смешного, но при этом не терять интереса к сюжету. Мы нашли для вас семь сериалов, в которых остроумный юмор и захватывающие истории идут рука об руку. Заряжайтесь хорошим настроением!

«Чудотворцы» (2019-2023)

Рейтинг IMDb: 7,1

Это очаровательная антология, где каждый сезон – совершенно новая история и мир, но играют в них одни и те же актеры.

В первом сезоне Дэниел Рэдклифф и Джеральдин Висванатан – ангелы, пытающиеся предотвратить Апокалипсис. Во втором они – жители средневекового городка, в третьем оказываются на Диком Западе, а в четвертом чудом выживают после конца света.

Абсурдный юмор, яркие персонажи и невероятная химия между актерами делают каждый сезон настоящим приключением, где сюжетные повороты не уступают комедийной составляющей.

«Офис» (2005-2013)

Рейтинг IMDb: 9,0

Этот культовый ситком – якобы документальная съемка из жизни сотрудников небольшого офиса бумажной компании. Их дни состоят из абсурдных совещаний, нелепых тимбилдингов и вечных проделок эксцентричного босса Майкла Скотта.

Поначалу его «мудрый» менеджмент и специфический юмор могут вызвать недоумение, но уже через несколько серий вы проникнетесь каждым персонажем. К финалу вы будете смеяться до слез и искренне переживать за личную жизнь и офисные интриги этой странной, но такой родной команды.

«Шиттс Крик» (2015-2020)

Рейтинг IMDb: 8,5

Что будет, если семья миллиардеров в одночасье потеряет все свои деньги? Они будут вынуждены переехать в единственное оставшееся у них имущество – домик в захолустном городке Шиттс Крик, купленный когда-то «на всякий случай».

Избалованным героям предстоит научиться жить без роскоши, завести странных друзей и вспомнить, что значит быть семьей. Это очень теплая и добрая история о любви, принятии и семейных ценностях, которая собрала целую охапку «Эмми» и «Золотых глобусов».

«Город хищниц» (2009-2015)

Рейтинг IMDb: 7,1

Остроумный и пикантный ситком о Джулс – разведенной женщине за 40, которая доказывает, что жизнь только начинается. Она дружит с бывшим мужем, воспитывает сына-подростка, ищет новые отношения и предпочитает компании молодых любовников.

Шоу примечательно не только смелыми шутками, но и настоящим парадом звезд: здесь играют Кортни Кокс («Друзья») и Криста Миллер («Клиника»), а также снимаются их коллеги из обоих культовых сериалов.

«Все ненавидят Криса» (2005-2009)

Рейтинг IMDb: 7,6

Этот ситком основан на реальных воспоминаниях актера и комика Криса Рока о его трудном детстве в Бруклине. Юный Крис – единственный темнокожий парень в школе для белых, вечно попадает в нелепые ситуации и пытается выжить среди строптивых одноклассников, суровой экономии родителей и собственной эксцентричной семьи.

Особенное удовольствие для русскоязычного зрителя – смотреть сериал в гениальном переводе студии «Кураж-Бамбей», которая мастерски адаптировала все шутки под наш менталитет.

«Клиника» (2001-2010)

Рейтинг IMDb: 8,4

Погрузитесь в хаотичную жизнь больницы вместе с интернами Джей Ди и Терком. Их ждут бесконечные дежурства, язвительные замечания всесильного доктора Кокса, борьба за уважение коллег и, конечно, вечные проблемы в личной жизни.

Этот культовый сериал нулевых, который скоро порадует фанатов своим возвращением, идеальное лекарство от хандры. Он смешной, иногда трогательный, а смотреть за приключениями героев можно бесконечно.

«Сообщество» (2009-2015)

Рейтинг IMDb: 8,5

Компания неудачников и странников по воле судьбы оказывается в одной учебной группе общественного колледжа. Чтобы выжить в этом новом для них мире, им приходится стать самой настоящей семьей.

Их дружба превращает скучную учебу в череду безумных приключений, пародий на известные фильмы и невероятно остроумных диалогов. Проект раз за разом ломает четвертую стену и каждый раз удивляет зрителя своей изобретательностью.

Ранее мы писали: «На 10 баллов из 10!»: новый мини-сериал от Netflix неожиданно стал №1 уже в девяти странах — 4 млн зрителей не могут оторваться от экрана