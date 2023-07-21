Тюрьма, пять разводов и постыдный скандал: что стало со звездой бандитского кино Протасовым

Олег Протасов известен массовому зрителю по ролям преступников и военных. Поклонники полюбили его за сериал «Зона», «Бумер» и другие проекты, где он смотрелся максимально органично. При этом далеко не все знают, как складывалась жизнь звезды экрана вне камер.

Дело в том, что выглядеть естественно в образах преступников Протасову помогло криминальное прошлое. Несколько лет он провел в заключении, а после консультировал режиссеров и сценаристов, рассказывая им о тюремной жизни.

В отличие от карьеры, личную жизнь Протасову удалось построить только на шестой раз. Артист прошел через пять разводов, шесть раз становился отцом. А последние годы женат на Светлане Беркетовой.

Личная жизнь знаменитости не раз оказывалась под пристальным вниманием публики. Так, пять лет назад знакомая артиста Татьяна Морозова на всю страну заявила, что ждет ребенка от Протасова. Якобы она забеременела спустя месяц после знакомства с ним и теперь ищет справедливости. Но звезда экрана не согласился на эти условия. Он смог доказать, что не является отцом ребенка, и сохранил семью.

Сегодня знаменитый актер практически не снимается. Он ждет подходящей роли, а свободное время тратит на увлечение музыкой. Протасов уже выпустил пять пластинок и регулярно выступает с концертами.