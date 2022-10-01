Тюрьма, онкология, депрессия: Кэтрин Зета-Джонс заплатила за успех и богатство сполна

Имя Кэтрин Зеты-Джонс знает весь мир – голливудская красавица снялась в таких фильмах, как «Титаник», «Маска Зорро», «Чикаго», «Терминал», «Двенадцать друзей Оушена».

В 31 год актриса вышла замуж за другую голливудскую звезду – Майкла Дугласа, который старше Кэтрин Зеты-Джонс на 25 лет. Вместе пара с конца девяностых. У супругов двое взрослых детей – сын Дилан Майкл и дочь Кэрис Зета. Но жизнь знаменитой пары не такая безоблачная, как может показаться на первый взгляд.

В 2010 году сын Дугласа от первого брака был приговорен к пяти годам тюрьмы за торговлю запрещенными веществами. В том же году Майклу Дугласу диагностировали рак гортани – супруга трогательно ухаживала за ослабевшим Майклом после курса химиотерапии. Стресс не прошел для Кэтрин Зеты-Джонс бесследно: у актрисы обнаружили серьезное психическое заболевание — биполярное расстройство. Дуглас быстро устал от депрессивных эпизодов жены и объявил, что подает на развод. Правда, спустя несколько месяцев супруги помирились.

Сейчас личная жизнь пары наладилась. Кэтрин Зета-Джонс нечасто появляется на экране, зато прекрасно проводит время с семьей в их доме в Испании.